На деокупованих територіях планують влаштувати масові перевірки: що і коли перевірятимуть

В України хочуть дозволити мешканцям населених пунктів, які перебували в оточені чи блокуванні або були тимчасово окуповані, або на їхній території відбувалися активні бойові дії мають подавати на повірку лічильники протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, розробленому Міністерством економіки.

Так, пропонується встановити, що позитивні результати повірки лічильників мешканців населених пунктів, які перебували в тимчасовій окупації або на їхній території відбувалися активні бойові дії залишаються чинними протягом трьох місяців після завершення воєнного стану на таких територіях.

Згідно з проєктом постанови, подання на повірку лічильників води, газу, електроенергії, теплолічильників на територіях територіальних громад після їх виключення з переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, забезпечується протягом трьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану, але не раніше дня закінчення опалювального періоду.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кабмін ухвалив постанову «Деякі питання перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану», якою відрегулював ці питання на період війни. У документі йдеться про те, що під час воєнного стану опломбовані належним чином лічильники не знімаються з обліку, а їх показання продовжують враховуватися для проведення нарахувань.

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