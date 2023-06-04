В умовах найсуворішої таємності: 5 червня стартують основні сесії НМТ

Основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) протягом червня можна буде пройти не лише в Україні, але і за кордоном — у 47 містах 30 інших країн.

Як повідомляють в Українскому центрі оцінювання якості освіти, цього року з міркувань безпеки інформації на сайтах про те, де на території України відбуватиметься тестування, не буде. Учасників НМТ закликають не розголошувати, де й коли проходитиме тестування.

Основная сесія проходитиме з 5 по 23 червня, додаткова — 11−24 липня.

Відомо, що тестування відбуватиметься у дві зміни: перша — з 10:00, друга — з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США та Канади. В усіх містах США та Канади НМТ розпочинатимуть о 18:00 за Києвом, тобто о 08:00 у Сакраменто, о 09:00 в Едмонтоні, о 10:00 у Х’юстоні, об 11:00 у Детройті, Нью-Йорку та Торонто, о 12:00 у Монктоні.

Допуск до тимчасових екзаменаційних центрів розпочнуть за 30 хв і припинять за 10 хв до початку тестування.

Для допуску до ТЕЦ потрібно пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог в додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія». Якщо є змога, рекомендуємо мати роздруковане запрошення.

Учасників тестів попередили, що у разі запізнення чи неможливості при вході до ТЕЦ пред’явить документ, що посвідчує особу, до участі у тестуванні не допустять. Якщо з поважної причини не вдасться взяти участь у тестуванні, то протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ можна подати заяву на проходження тестів під час додаткових сесій.

Раніше учасників тестування застерігали від двох найбільш поширених помилок під час реєстрації на НМТ.

Фото Pixabay

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram