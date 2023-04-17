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Суспільство та люди

НМТ-2023: названо дві найпоширеніші помилки при подачі документів

19:13 17 квітня 2023
Тест

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), де раніше повідомляли, що цьогоріч реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) онлайн розпочнеться у квітні, назвали дві найпоширеніші помилки при реєстрації.

Насамперед, це завантаження невірних копій документів та надання довідок із закладу освіти з невірним формулюванням. «Для подання документів не підходять QR-коди, сформовані у застосунку „Дія“. Вступникам необхідно завантажувати скановані або фотокопії своїх документів», — зазначає голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Інша помилка — неправильне формулювання в довідці від закладу освіти. Зазвичай вказують, що учень закінчує 11-й клас. Правильною буде довідка, в якій вказаний конкретний місяць закінчення навчання.

Раніше в Міносвіти повідомляли, що основну сесію НМТ можна буде пройти у більше, ніж 20 країнах світу, та називали їх.

Фото Pixabay

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