Українські вступники можуть пройти тестування в 21 країні, але є обмеження та нюанси: деталі

У 2023 році можливість пройти основну сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) буде забезпечено у 21 країні світу. Окрім того, МОН ще проводить перемовини з окремими закордонними установами, заявили у прес-службі міністерства.

Так, вже підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії НМТ у Австрії, Азербайджані, Болгарії, Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, США, Фінляндії, Франції, Чехії і Швеції. А під час додаткової сесії НМТ можна буде скласти також в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.

Наразі ще ведуться перемовини з установами/організаціями Британії, Грузії, Молдови, Нідерландів, Польщі, Хорватії та Швейцарії.

Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. У випадку, якщо в переліку з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оголошено на сайті УЦОЯО.

Важливо: за кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання, тож варто не зволікати з вибором і реєструватися доки є місця. Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.

НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги, навчені українськими експертами.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року умови незалежного тестування було змінено — учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. Після цього вже в окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram