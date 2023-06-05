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Бояться «нової Пугачовщини»: стало відомо, завдяки чому Примадонна уникла статусу «іноагента»

10:50 5 червня 2023
Алла Пугачова

На відміну від багатьох колег по сцені, легендарна співачка Алла Пугачова, яка час від часу навідується до Москви, досі не перебуває в реєстрі «іноземних агентів» мін'юсту росії.

Виявилося, що на це дуже вагомі причини, пише пропутінське видання МК.

«Багато росіян продовжують запитувати, чому 74-річну Аллу Пугачову досі не визнали іноземним агентом. Відомо, що Примадонна вітчизняної естради дозволяла собі різкі висловлювання на адресу співвітчизників та й живе вона давно в Ізраїлі. Крім того, іноземними агентами вже визнали чоловіка артистки Максима Галкіна, а також багатьох колег по ліберальному табору: Андрія Макаревича, Семена Слєпакова, Земфіру Рамазанову тощо. Більше того, деяким у знятті ганебного тавра вже відмовив суд. То що ж рятує Аллу Борисівну?» — задається питанням видання.

Журналісти зверталися до багатьох людей, і навіть у адміністрацію свого президента, але в результаті прийшли до невтішного для хейтерів висновку: влада просто боїться.

«Більшість оголошених іноагентами знаменитостей публіка не підтримує — мовляв, і Макаревич, і Земфіра є героями вчорашніх днів, любов до них пройшла», — говориться у статті.

Що ж до Алли Борисівни, то з нею ситуація зовсім інша. Можна уявити Макаревича із ізраїльським паспортом, а Земфіру — із французьким, проте Пугачова — росіянка до мозку кісток, незважаючи на всі скандали.

І її вплив на прихильників набагато більший, ніж нинішніх «правителів» росії. Пугачова пережила періоди «царювання» Брежнєва, Черненка, Андропова, Горбачова і Єльцина, коли нинішні правителі були простими «сморчками» і «хлопчиками на побігеньках». Тому саме її сприймають як справжній авторитет, а не нинішню «владу», яка може тільки створювати проблеми, а не вирішувати їх.

Тому, роблять невтішний для себе висновок журналісти, ніхто навіть не думає позбавляти Пугачову громадянства, а представники влади тільки мовчки цілують їй руки — бо бояться.

Нагадаємо, нещодавно сім'я співачки відмовилася від ідеї продажу підмосковного маєтку.

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