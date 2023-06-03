Алла Пугачова не продаватиме замок у селі Грязь: названо причину

Народна артистка Алла Пугачова зі своїм чоловіком Максимом Галкіним відмовилися розлучатися із замком у підмосковному селі Грязь, незважаючи не чутки, які поширювалися про долю нерухомості раніше.

Про це повідомляє пропагандистське видання МК з посиланням на джерело у оточенні співачки.

На це рішення не вплинуло навіть безглузде рішення Замоскворецького суду москви про признання Максима Галкіна іноземним агентом у рф.

«Обоє сподівалися на задоволення прохання про зняття статусу, але припускали, що отримають відмову, тому судове рішення їх не шокувало», — розповіло джерело.

Примадонна, як і раніше, періодично приїжджатиме додому з-за кордону і має намір зупинятися у замку.

«Це треба розуміти на суто емоційному рівні, дуже багато вкладено у це місце почуттів, емоцій. Занадто він багато зберігає щасливих спогадів сім'ї», — заявило джерело.

Раніше «ФАКТИ» писали, що востаннє Примадонна приїжджала до рф на похорони Валентина Юдашкіна, але тоді вона ночувала не в замку, а у рідних модельєра.

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