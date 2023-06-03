Алла Пугачова не продаватиме замок у селі Грязь: названо причину
Народна артистка Алла Пугачова зі своїм чоловіком Максимом Галкіним відмовилися розлучатися із замком у підмосковному селі Грязь, незважаючи не чутки, які поширювалися про долю нерухомості раніше.
Про це повідомляє пропагандистське видання МК з посиланням на джерело у оточенні співачки.
На це рішення не вплинуло навіть безглузде рішення Замоскворецького суду москви про признання Максима Галкіна іноземним агентом у рф.
«Обоє сподівалися на задоволення прохання про зняття статусу, але припускали, що отримають відмову, тому судове рішення їх не шокувало», — розповіло джерело.
Примадонна, як і раніше, періодично приїжджатиме додому з-за кордону і має намір зупинятися у замку.
«Це треба розуміти на суто емоційному рівні, дуже багато вкладено у це місце почуттів, емоцій. Занадто він багато зберігає щасливих спогадів сім'ї», — заявило джерело.
Раніше «ФАКТИ» писали, що востаннє Примадонна приїжджала до рф на похорони Валентина Юдашкіна, але тоді вона ночувала не в замку, а у рідних модельєра.63
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