Зі співачкою Аллою Пугачової, яка приїхала до росії, щоб провести в останню путь свого приятеля — дизайнера Валентина Юдашкіна, стався неприємний інцидент. У артистки зник дорогий годинник вартістю майже 26 тисяч доларів. Він зник після похорону кутюр’є. Під час церемонії до Пугачової була прикута особлива увага. Проте вона близько ні з ким не спілкувалася. За винятком декількох людей.

Судячи по фото із соцмереж, до рук примадонни прикладався вусатий спікер кремлівського диктатора Пєсков.

Він привітався з Пугачовою, тримав її руки.

«Цей годинник мені подарували на позаминулий день народження. А під час похорону Валентина Юдашкіна я помітила, що він зник. Я майже ні з ким не контактувала. Буквально до мене підійшли дві-три людини, разом з ними Дмитро Пєсков. Він нічого не знає, каже, що йому нічого невідомо», — цитують Пугачову росЗМІ.

Пишуть, що артистка звернулася із заявою до поліції.

Нагадаємо, приїзд Пугачової до росії викликав істерику у пропагандистів, які буквально зацькували колись улюблену співачку. Таку істерику пояснила подруга Алли Борисівни Лайма Вайкулє, яка підтримує Україну.

Сама ж Пугачова на початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком Максимом Галкіним та молодшими дітьми покинула країну-агресорку.

Галкіна назвали там інноагентом. Наразі гуморист з дітьми проводить час у Парижі.

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