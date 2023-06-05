Масовані атаки на Київ: британці пояснили мету росіян
Протягом травня окупанти майже щоночі атакували Київ ракетами та іранськими безпілотниками. Впродовж місяця рашисти запустили понад 300 дронів.
Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії у Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 05 June 2023.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 5, 2023
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/E0RATcLPZ4
У розвідці Його Величності зазначають, що рф, ймовірно, запускає так багато дронів, щоб змусити Україну використати цінні передові ракети ППО. Попри це, успіхи країни-агресорки залишаються непомітними.
«Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, що наближаються, в основному використовуючи свої старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди. росія також, ймовірно, намагалася виявити і завдати удару по українським силам далеко за лінією фронту», — йдеться у повідомленні.
У Міноборони Британії наголосили, що армія рф і надалі залишається неефективною у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення.
Нагадаємо, упродовж останніх семи діб — трьох днів травня та чотирьох днів літа — у Києві було оголошено 10 повітряних тривог. Крім того, вперше за тривалий час ворог ударив по столиці вдень, коли люди перебувають на вулиці та на роботі.131
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