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Україна

Масовані атаки на Київ: британці пояснили мету росіян

12:50 5 червня 2023
Пошкоджений будинок, Голосіївський район, 30 травня

Протягом травня окупанти майже щоночі атакували Київ ракетами та іранськими безпілотниками. Впродовж місяця рашисти запустили понад 300 дронів.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії у Twitter.


У розвідці Його Величності зазначають, що рф, ймовірно, запускає так багато дронів, щоб змусити Україну використати цінні передові ракети ППО. Попри це, успіхи країни-агресорки залишаються непомітними.

«Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, що наближаються, в основному використовуючи свої старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди. росія також, ймовірно, намагалася виявити і завдати удару по українським силам далеко за лінією фронту», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії наголосили, що армія рф і надалі залишається неефективною у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення.

Нагадаємо, упродовж останніх семи діб — трьох днів травня та чотирьох днів літа — у Києві було оголошено 10 повітряних тривог. Крім того, вперше за тривалий час ворог ударив по столиці вдень, коли люди перебувають на вулиці та на роботі.

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