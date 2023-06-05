Шпигували за «центрами ухвалення рішень» у трьох областях: СБУ затримала групу агентів ФСБ

Співробітники СБУ продовжують виявляти і знешкоджувати шпигунів ворога по всій території країни. Ось і нині за підсумками спецоперації, що її провели одночасно у декількох областях, затримали трьох учасників агентурної мережі фсб і встановлено особу їх російського «куратора».

За завданням спецслужби рф зловмисники шпигували за так званими «центрами прийняття рішень». Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України, констатують у спецслужбі.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи».

"Прейскурант" ворога

Так, на Вінниччині затримано місцевого, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

У Дніпропетровській області викрито агента фсб із позивним «Грім». Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Для збору розвідінформації він діяв «за легендою» безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

Скрін листування затриманого

В Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався «в темну» використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців. Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали російського «крота» у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та «полював» на ППО.

Фото СБУ

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