Працював на «бацьку»: СБУ спіймала агента білоруського КДБ, який шпигунів за ЗСУ на Рівненщині

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України. Про це повідомили у відомстві.

«Служба безпеки викрила ще одного ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. Інформатором виявився громадянин білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині. На початку повномасштабного вторгнення рф він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України. Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до рб», — йдеться у повідомленні.

В СБУ встановили, що у поле зору білоруського КДБ колаборант потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

«Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони. На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», — повідомили в СБУ.

Відомий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що колаборант 1962 року народження.

«Свого часу служив в Афганістані та за успішне виконання завдань в рамках операції „Байкал-79“ був нагороджений однією з найвищих відзнак СРСР, орденом „Красной звезды“», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», днями проти українських військових білоруські прикордонники провели зухвалу «спецоперацію».

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