«Хоронять» дружин і «народжують» дітей: стало відомо, на що йдуть ухилянти заради перетину кордону

В Україні триває мобілізація, чоловіки призовного віку можуть у будь-який час отримати повістки. Якщо деякі категорії людей на період воєнного стану мають відстрочку від мобілізації, то ті, хто такої відстрочки не має, використовують різні варіанти, щоб виїхати за кордон.



«Креатив» деяких ухилянтів дійсно вражає. Про деякі вигадки тих, хто не хоче служити, в етері загальнонаціонального телемарафону розповів представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Інтерфакс-Україна».

Він повідомив, що чоловіки найчастіше підробляють документи, щоб залишити країну. Іноді підробляють навіть свідоцтва про смерть власних дружин. Вони сподіваються, що зможуть виїхати в статусі одинокого батька.

Також багато хто намагається втекти за допомогою фальшивих документів з військкомату про непридатність до військової служби, або про те, що мають трьох неповнолітніх дітей, що далеко від правди.

«Чоловіки, які бажають незаконно перетнути кордон у прикордонних пунктах пропуску, як правило, намагаються використовувати підроблені документи, у тому числі й документи з військкоматів, які визначають, що вони не придатні до військової служби. Чи, як ми часто бачимо, чоловіки підробляють документи про своїх дітей, наприклад, у них немає трьох дітей віком до 18 років, однак вони намагаються надати свідоцтва про народження про те, що у них є троє дітей, або, як це не прикро, іноді надають й свідоцтва про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон», — розповів Демченко.

До речі, це одна з небагатьох причин, чому правила виїзду для чоловіків за кордон посилили. У Держприкордонслужбі повідомляють, що близько 150 осіб на день отримують відмови, і ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, кого ще можуть мобілізувати на війну через зниження граничного віку перебування на військовому обліку.

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