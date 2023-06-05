«Цього літа актуальні лимонний, фісташковий та лавандовий відтінки»: нейл-стилістка Тетяна Сорока про тренди у манікюрі

Літні тренди нині актуальні в усьому: в одязі, аксесуарах, макіяжі, та, звісно, у манікюрі. Знати їх важливо, якщо хочете мати стильний вигляд. Тож варто прислухатися до порад професіоналів. В інтерв’ю «ФАКТАМ» нейл-стилістка Тетяна Сорока з Львівщини розповіла про літні тренди у манікюрі та поділилася секретами догляду за нігтями та руками.

«Градієнт виглядає привабливо, якщо поєднання кольорів гармонійне»

— Тетяно, які кольори зараз актуальні у покритті нігтів?

— Варто звернути увагу на лимонний, персиковий, лавандовий, фісташковий та рожевий відтінки. Також дуже гарні волошковий та небесно-блакитний. Поза часом червоний колір. Надзвичайно привабливий вигляд мають кораловий та малиновий.

Персиковий відтінок у покритті – один з трендів сезону

— А які дизайни варто обрати?

— Нині спостерігаємо їх розмаїття. Поціновувачам класики личитиме французький манікюр. Цей дизайн візуально наближений до природного нігтя. Креативний вигляд має французький манікюр з кольоровою каймою. Також актуальний дизайн з фольгою. Золотисті чи сріблясті «острівці» на нігті — це ефектно. Популярна й дзеркальна втирка. У тренді залишається і так званий геометричний дизайн. Це різноманітні лінії та геометричні фігури на будь-якому фоні.

Кольоровий французький манікюр виглядає справді по-літньому

— Довгий час був популярним градієнт. Чи актуальний він зараз?

— Так, звісно. Градієнт — це комбінування на нігті двох та більше відтінків як однієї гами, так і кардинально різних. Такий манікюр буде гарним, якщо поєднання кольорів гармонійне.

Градієнт, виконаний Тетяною Сорокою, виглядає елегантно

«Влітку раджу використовувати spf-креми для захисту шкіри рук від сонця»

— Яке покриття, на вашу думку, має більш стильний вигляд — матове чи глянцеве?

— Вважаю, що матове відкриває по-новому звичні кольори, тому мені воно дуже подобається. Проте, на жаль, матове менш практичне, ніж глянець, оскільки швидко забруднюється.

— Яка форма нігтів зараз у пріоритеті?

— Квадрат та овал.

— Дайте, будь ласка, поради з догляду за нігтями та шкірою рук.

— Влітку раджу використовувати spf-креми для захисту від сонця, вони упереджують старіння шкіри рук й появу пігментних плям. Протягом всього року користуйтесь олією для кутикули. Й, звичайно, не варто забувати про те, що стан наших нігтів та шкіри залежить від якості харчування, тому влітку треба пити більше води та вживати свіжі овочі, ягоди й фрукти, які багаті на вітаміни.

«Все у наших руках, тому вони завжди мають бути красивими та доглянутими»

— Як правильно поєднувати прикраси з манікюром? Наприклад, каблучки?

— З яскравим манікюром добре поєднуються мінімалістичні прикраси, а з нюдовими відтінками — виразніші та ефектніші. Також зараз у тренді носити каблучки на фалангах. Навіть одночасно кілька.

— Який манікюр обираєте особисто для себе цього літа?

— Віддаю перевагу прозорій основі з мінімалістичними акцентами. Це може бути фольга, прямі або хвилясті лінії…

Дуже ефектний дизайн з фольгою

— Що вас зазвичай надихає у творчості?

— Моя донечка, якій чотири роки. Ввечері після роботи я їй показую свої дизайни на фото, і вона каже, які їй найбільше до вподоби. Я дуже люблю свою роботу. До речі, знайшла улюблену справу, коли була вагітною. Тож можна сказати, що моя робота народилася разом з дитиною. Також дуже надихають у творчості клієнти, відгуки клієнтів. Вони мотивують мене розвиватись, вивчати нові техніки, рухатись вперед.

Тетяна Сорока: «Я дуже люблю свою роботу»

— Тетяно, яке ваше професійне кредо?

— Все у наших руках, тому вони завжди мають бути красивими та доглянутими.

А про особливості літнього педикюру «ФАКТАМ» розповіла відома румунська нейл-стилістка, призерка міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Даніела Опроаїка.

Фото з альбому Тетяни Сороки

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