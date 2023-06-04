Війна йде не за планом: «Газпром» намагається посилити російські війська в Україні власними батальйонами

Російська державна компанія «Газпром», попри те, що її доходи через санкції суттєво скоротилися, створює власні бойові підрозділи. Так, на початку цього року співробітники служби безпеки філії «Газпрому» в центральній росії отримали одне і те ж повідомлення на смартфони: «Увага: о 10 ранку відбудеться нарада в центрі експлуатації газопроводу», — повідомляє Financial Times з посиланням на одного зі співробітників компанії. Повідомлення закінчувалося лаконічними словами: «Присутність обов'язкова».

Водночас у Сибіру співробітників служби безпеки філії «Газпрому» також зібрали на екстрену нараду, повідомило те ж джерело.

«Вони сказали їм здати свої телефони і йти невеликими групами до кабінету начальника», — розповіла Financial Times дружина одного зі співробітників.

Причина: російська газовидобувна і газорозподільна монополія, вочевидь, хотіла найняти своїх охоронців для добровольчих батальйонів. Щонайменше двоє з кожної групи повинні були записатися для участі у війні проти України, повідомили керівникам на об'єктах. За словами колишнього високопоставленого російського чиновника, створення цих військових підрозділів було способом для олігархів і компаній довести свою лояльність путіну і зберегти контроль над тим, хто з їхніх працівників буде призваний на війну. Низькокваліфіковані працівники вважаються більш витратними, ніж висококваліфіковані.

«Газпром» пообіцяв добровольцям підтримку в їхніх військових зусиллях. «Їм пообіцяли райські умови», — розповіла Financial Times жінка, чоловік якої відмовився йти добровольцем. Згідно з повідомленням, чоловіки мали отримати загалом понад один мільйон рублів на відправку, достатнє спорядження та контракт з міністерством оборони. «Газпром» також запевнив їх, що вони зможуть зберегти свої робочі місця.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає такі ж високі зарплати. Найманці «Газпрому» могли отримувати до 7 500 євро на місяць з різними бонусами. Батальйони «Газпрому» фінансуються самою компанією, яка, вочевидь, слідує вказівкам Кремля.

Як розповів Financial Times колишній російський чиновник, існує «наказ набирати добровольців різними способами, в тому числі через багаті державні та приватні структури, які мають достатньо грошей, щоб просто вербувати людей». Згідно з дослідженням BBC, «Газпром», очевидно, отримав спеціальний дозвіл на це від Кремля ще в лютому.

Той факт, що обидва батальйони, пов'язані з «Газпромом», зараз розгорнуті в Україні, добре задокументований. Наприклад, євген пригожин, керівник загону найманців «Вагнер», який пригрозив російській еліті різаниною, розлютився на підрозділи «Потік» і «Факел» (нібито пов'язані з «Газпромом»), що залишили свої позиції в Бахмуті 12 травня і втекли з фронту.

Нещодавно пригожин розповів про реальні втрати «Вагнера» у Бахмуті.

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