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Війна йде не за планом: «Газпром» намагається посилити російські війська в Україні власними батальйонами

20:31 5 червня 2023
батальйони Газпрому

Російська державна компанія «Газпром», попри те, що її доходи через санкції суттєво скоротилися, створює власні бойові підрозділи. Так, на початку цього року співробітники служби безпеки філії «Газпрому» в центральній росії отримали одне і те ж повідомлення на смартфони: «Увага: о 10 ранку відбудеться нарада в центрі експлуатації газопроводу», — повідомляє Financial Times з посиланням на одного зі співробітників компанії. Повідомлення закінчувалося лаконічними словами: «Присутність обов'язкова».

Водночас у Сибіру співробітників служби безпеки філії «Газпрому» також зібрали на екстрену нараду, повідомило те ж джерело.

«Вони сказали їм здати свої телефони і йти невеликими групами до кабінету начальника», — розповіла Financial Times дружина одного зі співробітників.

Причина: російська газовидобувна і газорозподільна монополія, вочевидь, хотіла найняти своїх охоронців для добровольчих батальйонів. Щонайменше двоє з кожної групи повинні були записатися для участі у війні проти України, повідомили керівникам на об'єктах. За словами колишнього високопоставленого російського чиновника, створення цих військових підрозділів було способом для олігархів і компаній довести свою лояльність путіну і зберегти контроль над тим, хто з їхніх працівників буде призваний на війну. Низькокваліфіковані працівники вважаються більш витратними, ніж висококваліфіковані.

«Газпром» пообіцяв добровольцям підтримку в їхніх військових зусиллях. «Їм пообіцяли райські умови», — розповіла Financial Times жінка, чоловік якої відмовився йти добровольцем. Згідно з повідомленням, чоловіки мали отримати загалом понад один мільйон рублів на відправку, достатнє спорядження та контракт з міністерством оборони. «Газпром» також запевнив їх, що вони зможуть зберегти свої робочі місця.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає такі ж високі зарплати. Найманці «Газпрому» могли отримувати до 7 500 євро на місяць з різними бонусами. Батальйони «Газпрому» фінансуються самою компанією, яка, вочевидь, слідує вказівкам Кремля.

Як розповів Financial Times колишній російський чиновник, існує «наказ набирати добровольців різними способами, в тому числі через багаті державні та приватні структури, які мають достатньо грошей, щоб просто вербувати людей». Згідно з дослідженням BBC, «Газпром», очевидно, отримав спеціальний дозвіл на це від Кремля ще в лютому.

Той факт, що обидва батальйони, пов'язані з «Газпромом», зараз розгорнуті в Україні, добре задокументований. Наприклад, євген пригожин, керівник загону найманців «Вагнер», який пригрозив російській еліті різаниною, розлютився на підрозділи «Потік» і «Факел» (нібито пов'язані з «Газпромом»), що залишили свої позиції в Бахмуті 12 травня і втекли з фронту.

Нещодавно пригожин розповів про реальні втрати «Вагнера» у Бахмуті.

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