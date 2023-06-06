Внаслідок підриву машинної зали зсередини, Каховську ГЕС повністю зруйновано — станція відновленню не підлягає.

Про це повідомили в «Укргідроенерго» та додали, що за попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

«Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення. Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники», — йдеться у повідомленні.

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що збиратиметься засідання Державної комісії ТЕБ і НС.

«Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена», — зазначив він та додав: «Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи».

Тим часом Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів та звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

«6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. В результаті цього відбувається підняття рівня води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора», — зазначили в ОГ.

Тим часом у Херсоні продовжує прибувати вода…

Нагадаємо, що загарбники замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а восени 2022 року відбулося пошкодження дамби.

Фото зі сторінки «Укргідроенерго»

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