Дрон зняв наслідки найбільшої залізничної катастрофи в історії Індії: названо ймовірну причину трагедії

Уряд Індії надав уточнені дані щодо страшної залізничної катастрофи, яка сталася в штаті Одіша в східній частині країни. Як уже повідомляли «ФАКТИ», там зіткнулися три поїзди — два пасажирських і товарний состав.

Рятувальні роботи на місці трагедії завершилися. Рятувальники витягли з-під уламків тіла всіх тих, хто вижив, і загиблих. У двох пасажирських поїздах перебували щонайменше 2 200 осіб.

Раніше влада заявляла про 288 загиблих, але потім зменшила їхню кількість. З'ясувалося, що під час підрахунку жертв деякі тіла порахували двічі. Це був змушений визнати головний секретар Одіші Прадіп Джен.

Остаточні дані щодо катастрофи такі — загинули 275 осіб, травми різного ступеня тяжкості дістали щонайменше 1 200 осіб.

Ця статистика робить трагедію в Одіші найсмертоноснішою залізничною катастрофою в Індії в XXI столітті. Найбільше людей загинуло в червні 1981 року — щонайменше 800 осіб. Тоді причиною трагедії став циклон. Потужний порив вітру перекинув сім із дев'яти вагонів переповненого поїзда. Вони впали в річку.

Що сталося через 42 роки, поки незрозуміло. За попередніми даними, мав місце збій сигналу. Таку версію публічно озвучив головний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Південно-Східної залізниці К. С. Ананд.

«Пасажирський поїзд Coromandel Express мав іти головною лінією, але натомість було дано сигнал на петльову лінію, і експрес врізався в товарний поїзд, який уже стояв там. Його вагони впали на рейки з обох боків, що також призвело до сходження з рейок експреса Howrah Superfast», — заявив чиновник.

Індійські ЗМІ цитують рядового співробітника залізниці, чиє ім'я не називається. Він стверджує, що Coromandel Express зійшов із головної колії і в'їхав на петлеву колію, яка використовується для стоянки поїздів. Експрес при цьому рухався на швидкості до 130 км/год. Там він врізався у вантажний потяг. Howrah Superfast Express прямував у протилежному напрямку зі швидкістю близько 115 км/год другою головною колією. Він врізався у два або три вагони першого експреса, які перекинулися на рейки.

Машиністи двох пасажирських поїздів вижили. Вони перебувають у важкому стані в лікарні.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді побував на місці катастрофи. Він пообіцяв, що винних буде виявлено і суворо покарано. Глава уряду зустрівся з постраждалими. Він відвідав їх у лікарні. Моді сказав, що кабінет міністрів зробить усе можливе для лікування тих, хто отримав травми.

Раніше «ФАКТИ» писали, що понад 150 людей постраждали під час зіткнення вантажного і пасажирського поїздів в Іспанії.

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