Жахлива катастрофа на залізниці в Індії: понад 200 загиблих та майже тисяча постраждалих

У п'ятницю, 2 червня, в Індії, де восени минулого року впав підвісний міст й загинули кілька десятків людей, сталася залізнична катастрофа небувалого масштабу.

Близько 19:00 за місцевим часом у штаті Одіша на сході країни швидкий поїзд зійшов із рейок, повідомляє Hindustan Times.



Частина вагонів перекинулася і опинилася на зустрічній колії, якою слідував пасажирський експрес. Він урізався в ці вагони на великій швидкості. Удар був такої сили, що частину вагонів обох поїздів відкинуло на сусідні колії, де стояв товарний состав. І це призвело до ще одного зіткнення.

Рятувальна операція на місці катастрофи продовжується. Дані про жертви оновлюються.

Згідно з офіційною інформацією, загинули щонайменше 207 людей. Понад 900 дістали травми. Багато постраждалих перебувають у дуже важкому стані.

На місці трагедії працює понад 200 машин швидкої допомоги. Довелося екстрено викликати на чергування додатково понад 100 лікарів. Повідомляється, що багато хто з пасажирів, що вижили, надавали першу допомогу тим, хто залишався в перевернених вагони.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родичам загиблих та постраждалих. Він пообіцяв надати сім'ям загиблих та пораненим необхідну допомогу.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Німеччині регіональний пасажирський потяг на великій швидкості врізався у легковий автомобіль. В результаті загинули троє молодих людей.



У грудні минулого року на північному сході Іспанії зіткнулися два потяги. Внаслідок аварії понад 150 людей отримали поранення.

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