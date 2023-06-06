Підрив Каховської ГЕС: «Київводоканал» прокоментував ситуацію із водою у столиці

У «Київводоканалі» заявили, що ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС та спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва

«У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі», — йдеться у повідомленні.



У той же час зазначається, що у багатьох населених пунктах виникли проблеми з подачею води. Зокрема, у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня окупанти підірвали дамбу та обладнання Каховської ГЕС. Багато населених пунктів, зокрема Херсонщини, під загрозою затоплення.

Фото зі сторінки Офісу генпрокурора у соцмережах

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