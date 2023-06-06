Найстрашніша судова помилка в історії Австралії: безневинна жінка відсиділа 20 років у в'язниці за вбивство своїх синів та дочок

В Австралії переглянуто гучну справу «найстрашнішої серійної вбивці в історії країни». Так довгі роки називали Кетлін Фолбігг, яку у 2003 році суд присяжних визнав винною у вбивстві її малолітніх дітей. Прокуратура стверджувала, що Кетлін протягом 10 років задушила чотирьох малюків — синів Калеба та Патріка та дочок Сару та Лору.

Фолбігг та її адвокати намагалися довести, що діти раптово померли самі. Проте присяжні повірили прокурору, хоча він не мав прямих доказів.

Верховний суд штату Новий Південний Уельс засудив Кетлін до 40 років ув'язнення з можливістю дострокового звільнення не раніше ніж через 25 років. Фолбігг відсиділа 20 років. І ось тепер її помилували.

2003 року суд вважав малоймовірними твердження адвокатів, що Калеб, Патрік, Сара та Лора померли з природних причин. Проте нещодавно вчені оприлюднили результати досліджень, які доводять, що прокуратура та присяжні помилилися. І тепер місцеві ЗМІ заявляють про «найбільшу судову помилку в історії Австралії».

Фолбігг заарештували після того, як за період з 1989-го по 1999 рік раптово померли четверо її дітей. Малюкам на момент їхньої смерті було від 19 днів до 19 місяців. Прокуратура була впевнена, що мати задушила їх. При цьому інформації про сліди задушення чи тілесні ушкодження у справі не було.

Вердикт було винесено на підставі непрямих доказів. Зокрема, прокурор зачитував записи з особистого щоденника Фолбігг. Вона зізнавалася, що материнство дається їй непросто й що вона звинувачує себе у смерті дітей.

На вимогу адвокатів Кетлін було проведено кілька нових розслідувань. І ось тільки тепер встановлено, що нещасна мати вела щоденник з однією метою — щоб допомогти собі пережити горе втрати дітей.

Але головним аргументом стали результати дослідження, яке провела група імунологів. Вчені виявили у дочок Фолбігг Сари та Лори загальну генетичну мутацію під назвою CALM2 G114R. Така мутація здатна спричинити раптову зупинку серця.

У синів Кетлін Калеба та Патріка, як з'ясувалося, була інша генетична мутація. Вона викликає раптові напади епілепсії.

Обидва види мутацій дуже рідкісні. Наприклад, у Сари та Лори було генетичне відхилення, яке раніше виявили лише у 134 людей у світі!

У понеділок, 5 червня, генеральний прокурор Нового Південного Уельсу Майкл Дейлі оголосив, що сумніви у винуватості Кетлін Фолбігг обґрунтовані. І він у цьому твердо переконаний.

Губернатор штату відразу підписав указ про повне помилування та розпорядився негайно звільнити жінку.

Однак парадокс: судова система влаштована так, що беззастережне помилування не скасовує вироку, який було винесено Фолбіггг 20 років тому. Його може скасувати лише апеляційний суд у кримінальних справах. Цей процес може тривати щонайменше рік.

Тільки після рішення апеляційного суду, якщо воно буде позитивною для Кетлін, вона зможе подати до суду на уряд Австралії. Як компенсацію Фолбігг може вимагати десятки мільйонів доларів. Якщо захоче.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Тернопіллі поховали останки підлітка, який зник за загадкових обставин майже 20 років тому.

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