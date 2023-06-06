Росіяни обстріляли Херсон під час евакуації людей

Після підриву рашистами Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

За його словами, у зоні підтоплення — близько 80 населених пунктів. Відповідним службам дано доручення провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

«На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності», — додав Зеленський.

Тим часом у МВС повідомляють, що під час евакуаційних заходів на Херсонщині рашисти обстрілюють обласний центр.

«Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією», — зазначили у міністерстві та додали, що станом на зараз евакуйовано близько 900 мешканців населенних пунктів, яким загрожує підтоплення.

У мережу викладають відео з наслідками дій рашистів.

Раніше в «Укргідроенерго» зазначили, що Каховську ГЕС повністю зруйновано — станція відновленню не підлягає.

Фото МВС

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