«Горіти у пеклі»: українські зірки відреагували на підрив Каховської ГЕС

Черговий акт тероризму, здійснений російською владою — підрив Каховської ГЕС - викликав хвилю обурення і серед українських зірок. Багато з них використали свої соціальні мережі, щоб донести інформацію якомога більшій кількості людей.

Співачка Юлія Саніна, у якої після Євробачення з’явилося багато шанувальників за кордоном, звернулася на англійській мові.

«Цей терор відбувається прямо зараз у центрі Європи», — написала Юлія, виклавши фото Каховської ГЕС.

Телеведуча Леся Никитюк виклала фото, зняте поблизу Каховської ГЕС у 2019 році, та зізналась у своїх почуттях.

«І знову побажаю всім на болотах горіти в пекельному вогні, — написала Леся. — Людські життя, домівки, реліктові рослини та тварини, яких зберігали в Херсонських плавнях — все це немає ніякого значення для русні. Все, що вміє росія — нищити, ґвалтувати, вбивати».

Звернувся до своїх шанувальників і ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік.

«Є ранки, коли навіть ракетні атаки здаються чимось буденним і не суттєвим… — написав Григорій. — Жахлива катастрофа всесвітнього масштабу…

Цих … здатні зупинити та знищити тільки українці! І ми зробимо це разом — обʼєднавшись і допомагаючи одне одному. Зараз найголовніше — рятувати, евакуювати людей, тварин і всіх, хто вкрай потребує цієї допомоги".

«ФАКТИ» писали, що Катерина Осадча відреагувала на закриті укриття у Києві.

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