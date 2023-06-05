«Мене бере страшенна злість»: Осадча про закриті укриття у столиці

Телеведуча Катерина Осадча відреагувала на трагедію з закритим укриттям у Києві, яка сталася 1 червня під час ракетного удару по столиці. Зірка, яка сама є мамою трьох дітей, не стримала емоцій.

«На шістнадцятому місяці війни закриті бомбосховища для загального доступу і головний винний — охоронець. В наш час головне швидко знайти винного, врятувати дупи можновладців різних рангів і тихо закопати новину і справу під тонною інших невтішних новин (впевнена, чекають на нові прильоти, щоб ці швидко забулися). Хто охоронцю сказав закривати бомбосховище в принципі, це ж не його особиста забаганка, — написала в соцмережі Катерина. — Чому той, хто дав розпорядження, і хто не налагодив систему, щоб сховище було відкрите і той, хто не проконтролював це, — буде під домашнім арештом, а охоронець в СІЗО. Я нікого не вигороджую, але всі мають бути покарані, всі органи влади, що так халатно ставилися до безпеки».

За словами Осадчої, вона передивилася всі відео з місця подій в Деснянському районі, всі інтерв'ю зі свідками, і всі, як один кажуть, що скаржилися неодноразово.

«А в момент коли прилетіла ракета і вже загинули люди, інших людей не пустили в бомбосховище у школі поруч, адже охоронець зателефонував директорці і та сказала, щоб всі сиділи в коридорі на першому поверсі. Зараз сотні відео з різних куточків Києва і інших міст, де зачинені на замки бомбосховища, люди під час тривоги б'ють кулаками у вхідні двері метрополітену. Мене бере страшенна злість і лють за цю несправедливість і за цю страшенну недбалість! Сотні чиновників, що типу працюють, виділені кошти на сховища (1,2 мільярди гривень на 2023 рік, це по 300 тисяч на сховище). І? Де ці гроші, так, капітальний ремонт не зробиш, але можна поставити стільці і прибрати?«

Телеведуча переконана — відповідальність за цей жах мають на себе брати чиновники на всіх рівнях, а не тільки охоронець…

«Голова Деснянського району вже мав подати у відставку, як мінімум. Якщо всім решта це зійде з рук, це буде ще одним прикладом того, що наші Герої б'ються за країну, в якій чиновники, що їх не варті».

Раніше «ФАКТИ» писали, що кияни можуть повідомляти про недоступні бомбосховища через додаток «Київ цифровий».

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram