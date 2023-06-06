36.87 / 37.36 39.71 / 40.41
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Миколаїв стане транзитним містом для евакуйованих із затоплених територій, — Сєнкевич

14:24 6 червня 2023
Повінь

В Миколаєві будуть приймати жителів Херсонської області, що постраждали від затоплення, викликаного підривом дамби Каховської ГЕС. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Готуємось приймати жителів Херсонщини. У Миколаєві визначені два пункти збору людей — залізничний вокзал та автовокзал. Хто б яким транспортом не їхав — евакуаційними автобусами, потягом чи власним транспортом, на цих точках їм буде надана допомога. Далі з Миколаєва жителів Херсонщини будуть евакуйовувати в інші регіони», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, критичний момент підняття води в Херсоні очікують за 24 години, повідомляє Украина Сейчас.

«Є загроза підмивання гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйновано греблю і протягом години ми можемо побачити у Херсоні ще плюс три метри. І це буде критичний рівень. Наразі такої ситуації немає», — сказав він.

Зазначимо, що зараз у Херсоні вода вже піднялася на два метри, а може піднятися ще на метр. Найбільш критична ситуація у мікрорайоні Острів, звідки евакуювали понад 800 людей. Там зранку затоплено Причал та Гідропарк, де розташований міський пляж. Район знеструмлений з метою безпеки.

Як писали «ФАКТИ», у мережу викладають відео з наслідками катастрофи. Зокрема, будинок, що пливе Дніпром.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Успіх

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, яким пощастить у першій половині червня-2023

Джим Хайнс

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який першим у світі пробіг 100-метрівку швидше, ніж за 10 секунд (відео)

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

суддя Олександра Брагіна

«Істинно вірую у Бога»: суд виправдав свою колегу-суддю, яка замість електронної декларації подала паперову

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту