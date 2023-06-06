В Миколаєві будуть приймати жителів Херсонської області, що постраждали від затоплення, викликаного підривом дамби Каховської ГЕС. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Готуємось приймати жителів Херсонщини. У Миколаєві визначені два пункти збору людей — залізничний вокзал та автовокзал. Хто б яким транспортом не їхав — евакуаційними автобусами, потягом чи власним транспортом, на цих точках їм буде надана допомога. Далі з Миколаєва жителів Херсонщини будуть евакуйовувати в інші регіони», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, критичний момент підняття води в Херсоні очікують за 24 години, повідомляє Украина Сейчас.

«Є загроза підмивання гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйновано греблю і протягом години ми можемо побачити у Херсоні ще плюс три метри. І це буде критичний рівень. Наразі такої ситуації немає», — сказав він.

Зазначимо, що зараз у Херсоні вода вже піднялася на два метри, а може піднятися ще на метр. Найбільш критична ситуація у мікрорайоні Острів, звідки евакуювали понад 800 людей. Там зранку затоплено Причал та Гідропарк, де розташований міський пляж. Район знеструмлений з метою безпеки.

Як писали «ФАКТИ», у мережу викладають відео з наслідками катастрофи. Зокрема, будинок, що пливе Дніпром.

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