Підрив Каховської ГЕС: як відбувається евакуація жителів Херсонської області (відео)

В Херсонській області через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС відбувається евакуація з населених пунктів, що опинилися під загрозою затоплення. В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили алгоритм дій для жителів цих населених пунктів.

«Якщо ви евакуюєтеся самостійно — будь ласка, подбайте про своїх домашніх улюбленців. Відв'яжіть і випустіть з кліток та, за можливості, візьміть із собою. Дайте тваринам шанс на порятунок», — йдеться у повідомленні.

Станом на 13:00 силами ДСНС, Нацполіції та волонтерів евакуйовано близько 1000 людей. Для надання допомоги населенню з Києва була направлена Мобільно-оперативна група фахівців ДСНС, техніка підвищеної прохідності, залучено додаткові сили та засоби: човни, болотоходи «Богун», плаваючі транспортери, мобільні очисні станції та транспортні засоби для підвозу питної води.

«Схеми» опублікували супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.

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Як писали «ФАКТИ», у мережу викладають відео з наслідками катастрофи. Зокрема, будинок, що пливе Дніпром.

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