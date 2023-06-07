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Підрив ворогом Каховської ГЕС: повінь зруйнувала міст в Єлизаветівці Миколаївської області (відео)

9:05 7 червня 2023
повінь

Внаслідок підриву окупантами Каховської гідроелектростанції зруйновано та затоплено мости у Снігурівському районі Миколаївської області.

Про це повідомив керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.

У міській військовій адміністрації Снігурівки зазначають, що міст у селі Єлизаветівка зруйнований, а у селі Галаганівка повністю затоплений.

«На превеликий жаль, маємо таку ситуацію. В громаді проводимо евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до будинків. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово», — написав Кухта.

Нагадаємо, російський ворог вночі 6 червня підірвав дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення десятки населених пунктів. Триває евакуація населення. Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.

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