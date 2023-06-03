Обов’язково дайте це томатам під час цвітіння: помідорів буде просто море (відео)

Після того, як розсада томатів висаджена в ґрунт і вже трохи адаптувалася до нових умов, необхідно подбати про те, щоб на рослинах швидше з'явилася зав'язь, тобто вчасно внести під корінь необхідне добриво.

І тому існує кілька способів.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» пропонують насамперед підгодувати томати під час цвітіння горохом.

Для приготування підживлення потрібно столову ложку звичайного гороху та 5 листків лаврового листа залити літром води. Потім все збити блендером, процідити через сито, настояти 6 годин — і готовий матковий розчин.

Для поливу розсади склянку маткового розчину розводити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь.

Раніше ми розповідали про підживлення, за допомогою якого можна досягти збільшення врожаю овочів у 2 рази.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram