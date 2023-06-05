Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

На каналі Поради біолога досить часто з'являються рецепти приготування ефективних підживлень для розсади. І хоч у понеділок, 5 червня, працювати на городі не бажано, можна якраз і приготувати черговий живильний настій, який допоможе зростати вашим огірочкам.

Що знадобиться?

3 лаврових листа;

половинка банана;

1 склянка води.

Як готувати?

Перебиваємо в блендері банан (знімати шкірку з фрукта не треба) і спецію з водою, проціджуємо, після чого розчиняємо отриману кашку в 10 літрах води і поливаємо рослини під корінь, або ж по листі.

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