Звичайна тактика: Кислиця в ООН пояснив, що стало причиною підриву ворогом Каховської ГЕС

Окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, визнали, що не можуть контролювати захоплену частину Херсонської області. При цьому, здійснюючи техногенну катастрофу, вони використали вже звичну для себе тактику.

Про це заявив Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Facebook.

На думку Кислиці, застосовуючи тактику випаленої землі, або в такому випадку тактику затоплення, російські окупанти визнають, що «захоплена територія їм не належить, і вони не здатні утримати ці землі».

«Ми вже спостерігали ту ж техніку — звинувачувати жертву у своїх злочинах. І було мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечує свої воєнні злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу», — уточнив він.

За його словами, вибух дамби Каховської ГЕС — акт екологічного та техногенного тероризму, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, і ще один приклад геноциду росії проти українців.

«Це відповідь Кремля країнам, які закликають до мирних переговорів з РФ. Росія щойно підтвердила своїми діями, що її зовсім не цікавить деескалація чи світ. Її потрібно зупинити і знешкодити, а не заспокоювати», — сказав Кислиця.

Він також нагадав, що росія вже понад рік окуповує греблю і всю Каховську ГЕС.

«Фізично її неможливо підірвати якось зовні обстрілами. Її замінували російські окупанти. І вони її підірвали», — запевнив представник України в ООН.

На підтвердження своїх слів, він додав, що за тиждень до вибуху Каховської ГЕС 30 травня уряд рф прийняв рішення, що не будуть проводитися технічні розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах і гідравлічних об'єктах, що сталися в результаті військових дій, диверсій або актів тероризму.

Нагадаємо, за інформацією керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, вода відтіснила позиції окупантів на лівому березі Дніпра на 5 — 15 кілометрів углиб. Частину техніки та людей вони втратили, тепер змушені переміщувати те що залишилось на нові позиції.

За словами генерала армії Миколи Маломужа, з військового формату, підрив Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ ЗСУ, на що так сподіваються «русскіе асвабадітєлі».

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