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Події

Забив до смерті цеглиною по голові: на Харківщині чоловік позбавив дружину життя

15:15 7 червня 2023
Підозрюваний у відділку поліції

На Харківщині, у селі Пришиб (Ізюмський район) чоловік жорстоко розправився зі співмешканкою. За даними поліції, 37-річний чоловік кілька разів вдарив потерпілу по голові цеглиною.

Коли ж від отриманих травм 44-річна жінка загинула на місці, зловмисник залишив тіло вбитої та втік з місця злочину, повідомили в Поліції Харківщини.

Тіло бідолашної вранці 4 червня знайшов випадковий перехожий поблизу водойми і повідомив поліцейським.

На місці події правоохоронці встановили, що на тілі постраждалої є ознаки насильницької смерті. Одразу ж було встановлено і особу померлої, відтак розпочали пошуки нападника. Ним виявився співмешканець жінки.

Слідчі дії на місці злочину

На допиті він зізнався, що скоїв злочин через ревнощі.

Наразі слідчим відділу поліції № 1 Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу, зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що раніше ревнощі призвели і до жахливої трагедії на Київщині — там мешканець Ірпеня облив бензином і підпалив співмешканку.

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