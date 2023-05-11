Три дні бив «кохану» і катував її паяльником: у Києві спіймали моторошного ревнивця (фото)

Нещодавно на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який через сварку з дружиною та ревнощі вбив доньку та намагався позбавити життя себе та сина. А у столиці ревнощі призвели до того, що молода жінка опинилася у лікарні, а її кривдник — під вартиою.

Як повідомили в поліції Києва, напередодні на спецлінію «102» надійшло повідомлення від медиків, про те, що до лікарні доставлена 30-річна жінка з множинними травмами по всьому тілу. В такому стані медики її виявили у квартирі на вулиці Кубанської України.

Начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе повідомив, що травми стали наслідками «спілкування» потерпілої з її співмешканцем — чоловік на ґрунті ревнощів протягом трьох діб бив жінку та під час знущань застосовував паяльник.

Фото поліції

«Ми встановили, що після скоєного зловмисник одразу поїхав шукати собі адвоката. Медики, окрім побоїв, виявили на тілі жінки численні опіки. Слідчі затримали 32-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — зазначив начальник управління.

З місця події поліцейські вилучили численні речові докази, а саме речі потерпілої та предмети, які можуть вказувати на причетність киянина до скоєння цього злочину. Наразі жінка перебуває у лікарні.

Фото поліції

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення. Фігуранту оголошено про підозру, суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті — до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині суд поставив крапку в справі про вбивство чоловіком дружини. Ревнивець неодноразово піднімав на жінку руку, а коли дізнався, що вона звернулася до правоохоронців, підстеріг її та, погрожуючи лезом, наказав йти в садок, де зґвалтував та задушив її. Вирок суду — довічне ув`язнення.

Фото поліції Києва

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