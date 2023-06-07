Визнали непридатним до служби: які посади можуть обіймати військовослужбовці з таким статусом

Наказом Міністерства оборони України затверджений перелік посад, що можуть обіймати військовослужбовці, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, ділиться військовий адвокат Роман Лихачов.

«Для осіб офіцерського складу передбачені такі посади в органах військового управління, військових частин та організацій Збройних Сил України (крім територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки): головний науковий співробітник, головний інспектор Головної інспекції Міністерства оборони України, заступник начальника Головного управління, кореспондент, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, начальник будинку офіцерів.

В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — заступник начальника відділу, старший офіцер, офіцер. В установах охорони здоров'я Збройних Сил України — ординатор, старший ординатор.

В науково-дослідних установах та військових навчальних закладах — викладач (для військового навчального закладу, підпорядкованого командиру військової частини А0515), викладач (крім військового навчального закладу, підпорядкованого командиру військової частини А0515), головний науковий співробітник, доцент. Для осіб рядового, сержантського та старшинського складу передбачені такі посади: бібліотекар, відповідальний виконавець, дефектувальник, діловод, кіномеханік, комірник".

Крім цього, додає адвокат, в органах військового управління, військових частинах та підрозділах Сил територіальної оборони Збройних Сил України передбачені всі посади для осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу за всіма військово-обліковими спеціальностями.

Також військовим пояснили, чи враховуватимуться при розрахунку майбутньої пенсії «бойові» 100 тисяч гривень.

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