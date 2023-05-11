Військовим пояснили, чи враховуватимуться при розрахунку майбутньої пенсії «бойові» 100 тисяч гривень

В Україні, де триває повномасштабна війна, додаткова винагорода у 30 000 і 100 000 гривень виплачується військовослужбовцям за виконання спеціальних та бойових завдань.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей» пенсії особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, оклади та/чи доплати за військове (спеціальне) звання, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку (доплату) за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, пише АрміяInform.

Виплату додаткової винагороди, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», встановлено на період дії воєнного стану і виплачується вона у розмірах в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у конкретних діях та заходах, тобто вона не носить постійний характер, тому не входить в склад грошового забезпечення військовослужбовця для обчислення пенсії.

Раніше «ФАКТИ» писали, в яких випадках військових пенсіонерів можуть позбавити надбавки, а також від чого залежить розмір виплат військовим, які отримали інвалідність через службу, і в яких випадках військовим можуть не виплачувати гроші.

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