Виїхав за кордон і вчасно не повернувся: в Україні введуть кримінальну відповідальність для частини «волонтерів»

В Україні визначено декілька категорій чоловіків, які можуть вільно перетнути кордон під час дії воєнного стану.

Одна з них — волонтери які мають реєстрацію у системі «Шлях». Їм дозволено перебувати за межами України до 30 днів.

Серед волонтерів є такі люди, які не повертаються у зазначений термін й залишаються в іншій країні. Влада розглядає можливість запровадити кримінальну відповідальність для таких «волонтерів».

Про це розповіла адвокатка юридичної фірми ACERS Лариса Величко, передає «РБК-Україна».

За її словами, у разі прийняття відповідного закону, його дія поширюватиметься на праворушення, які будуть здійснені після набуття чинності нових норм.

Юристка нагадала, що пункт 2−8 «Правил перетинання державного кордону громадянами України» передбачає, що для перетину кордону водіями, які перевозять гуманітарні або медичні вантажі для ЗСУ, військових формувань чи населення України, необхідна реєстрація в системі «Шлях».

Дозвіл на перебування за кордоном за цією системою надається водієві на строк не більше 30 днів. Після закінчення терміну волонтер має обовʼязково повернутися в Україну.

Станом на зараз законом не передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність за неповернення водія-волонтера. Але у разі неповернення з метою ухилення від мобілізації, можливим є настання кримінальної відповідальності, зауважила Величко.

«Крім того, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон Міністерство інфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень», — додає фахівець.

У випадку порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте застосовується дане положення лише за умови складення протоколу та вручення його порушнику.

Також, якщо волонтери порушать строки повернення у 30 днів, то повторно отримати право виїзду буде вже непросто, додає адвокат.

Раніше повідомлялось, що на чоловіків, які незаконно виїхали з України під час дії режиму воєнного стану, після повернення чекає покарання.

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