Перерахунок пенсій у липні: кому додадуть 1 тисячу грн

В Україні з 1 липня перерахують пенсії тим, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Йдеться про журналістів, чиновників, науковців тощо.

Про це пише OBOZREVATEL.

При цьому видання уточнює, що зараз вказані спеціальні закони вже не діють.

До прикладу, журналісти виходять на пенсію за загальними правилами. Проте ті, хто встиг вийти на пенсію за старими правилами, наразі не отримують підвищення разом із усіма пенсіонерами. Тобто, йдеться лише про невелику частину пенсіонерів.

Причому розмір липневого збільшення виплат для кожного українця буде індивідуальним. Комусь пенсії можуть підвищити на 100 грн., іншим — і на 1000 грн.

Наприклад, якщо зараз розмір вашої пенсії без урахування надбавок становить 5076 грн., то після липневого підвищення її мають збільшити на 1000 грн. Тобто розмір виплати становитиме 6076 грн. Важливо при цьому відзначити, що на пенсію людина мала вийти за спеціальним законом.

Нагадаємо, «ФАКТИ» перерахували ті категорії пенсіонерів, кому точно не підвищать пенсії до кінця поточного року.

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