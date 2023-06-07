В Києві на Осокорках ініціюють створення парку на честь Героя України — громада звернулась до Кличка

Мешканці столичного району Осокорки звернулися до місцевої влади із проханням долучитися до створення парку на честь загиблого в боях з російськими окупантами Героя Сергія Машовця. Про це йдеться у зверненні громади до мера Києва Віталія Кличка.

Так, мешканці зазначають, що раніше на території, де заплановано створення парку, складалося будівельне сміття, а доріжки й місцеве озеро — захаращувалися. Своїми силами їм вдавалося прибирати територію, навіть висаджувати дерева, які, на жаль, подекуди спилювали вандали, як це сталося із символом парку — ялинкою.

Натомість влада надала обіцянку реалізувати проєкт парку. Проте повномасштабне вторгнення росіян скоригувало плани щодо розвитку зелених зон у столиці.

Активно займався проєктом парку місцевий мешканець Сергій Машовець. Він з перших днів повномасштабної війни відправився на фронт, де загинув під час виконання бойового завдання. В нього залишилися дружина й новонароджена донька, яку він так і не побачив. У пам'ять про Героя місцеві мешканці вирішили активізувати зусилля щодо створення парку та звернулися до місцевої влади.

Тим часом, до проєкту висловив готовність долучитися інвестор — девелопер, який будує житловий комплекс неподалік. Він погодився профінансувати облаштування парку, а також забезпечити їх доступом до бомбосховищ, що передбачені проєктом майбутнього житлового комплексу. Тому грошей з бюджету міста на цей соціально важливий проєкт не знадобиться, підкреслюють активісти.

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