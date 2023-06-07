Російські окупанти знищують унікальну «кам'яну карту» Кара-Годжа

За даними підконтрольних окупантам ЗМІ, в степовому Криму через нібито аграрні роботи, а фактично — через чергові «фортифікації» окупантів біля траси Сімферополь-Армянськ у степовій частині півострова знищується унікальна пам’ятка — «кам'яна карта» петрогліфів неоліту. Вона була відкрита у 1977 році. Як вказували до окупації Криму вчені, пам’ятка Кара-Годжа, швидше за все, відображає космічні уявлення тогочасних людей, є своєрідним календарем і святилищем, раніше його досліджувала археологічна експедиція Харківського держуніверситету, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму

«Системно пам’ятку почали вивчати вже в незалежній Україні з 1999 року, тоді вона й отримала свою назву, на честь розташованого неподалік знищеного 1944 року кримськотатарського села.

Композиція нагадує карту зоряного неба та шляхи далеких світил по небосхилу. Це унікальне степове святилище, пов’язане «з певними календарними астрономічними уявленнями та землеробсько-скотарським культом», раніше писали археологи. Зображення покривали близько 60 квадратних метрів вапнякової плити, це борозни, лунки, одинарні та подвійні лінії, дуги, кола та їх комбінації".

Проте окупанти вміють лише знищувати, і в цьому український народ вже точно переконався.

Нинішнє планомірне знищення окупантами унікальної пам’ятки відбувається в умовах, коли агресор не вніс цей мегаліт до «реєстрів об’єктів культурної спадщини».

Раніше «ФАКТИ» писали, як росія перетворює Крим на фортецю, готуючись до наступу України.

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