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Колишнього футболіста збірної Латвії вбила важка недуга: йому було 38 років

18:31 7 червня 2023
Гінтс Фрейманіс

Ексфутболіст низки латвійських клубів та національної збірної країни Гінтс Фрейманіс помер у 38 років. У 2021-му у колишнього спортсмена був діагностований рак шкіри — меланома, і подолати важку недугу Гінтсу не вдалося. Раніше від раку помер відомий футбольний тренер хорват Мирослав Блажевич.

На дорослому рівні Фрейманіс дебютував у 2003-му у 18-річному віці, почавши виступати в Латвії за «Віолу». Потім Гінтс змінив на батьківщині низку клубів, захищаючи кольори «Єлгави», «Вентспілса», «Діжванаги», «Юрмали» та «Ріги», також пограв за кордоном у вищому дивізіоні Ірландії та регіональній лізі Німеччини. За свою кар'єру виграв один трофей, здобувши в 2014-му з «Єлгавою» Кубок Латвії.

Також Фрейманіс виступав за збірну Латвії, провівши у її складі 13 матчів. Єдиний гол у футболці національної команди забив у відбірному матчі на ЧС-2018 проти Угорщини.

Гол Фрейманіса у ворота Угорщини (дивитися з 0:27)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Боснії та Герцеговини Маріо Божича вбила страшна хвороба.

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