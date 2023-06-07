Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК: адвокат про оформлення законної відстрочки від мобілізації

Якщо ви пішли в територіальний центр комплектування і гадаєте, що вам роз’яснять підстави, за яких ви не підлягаєте мобілізації, забудьте. Якщо ви прийшли туди та впевнені, що вам оформлять відстрочку, це не факт, констатує адвокат Роман Сімутін. Й пояснює, як правильно з’явитися в ТЦК, щоб не виникало проблем ні під час подачі документів на відстрочку, ні під час проходження військово-лікарської комісії.

«Перегляньте ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», чи є у вас підстави, за яких ви не підлягаєте мобілізації. Наприклад, у зв'язку з інвалідністю дружини або якщо батьки мають інвалідність 1-ї чи 2-ї групи, та завчасно підготуйте оригінали документів із копіями. Складіть заяву про надання відстрочки, посилаючись на зазначені документи. Якщо ви маєте певні хвороби та проходили лікування, обов’язково приготуйте виписки з історії хвороби та заяву з вимогою долучити їх до особової справи при проходженні ВЛК.

Прибувши в ТЦК, обов’язково зареєструйте заяву. Не віддайте, а зареєструйте, щоб на заяві поставили відмітку про її отримання. Для чого? Бо дуже часто працівник військкомату говорить, що це не є підставою для відстрочки, повертає заяву без реєстрації та направляє на ВЛК. Або ж хитрує та каже, що віддасте документи після проходження військово-лікарської комісії. Але після ВЛК вам одразу вручають мобілізаційне розпорядження і далі вже все. Ви не зможете на етапі оновлення облікових даних підтвердити, що у вас були обставини для відстрочки, і вам доведеться йти до суду. І якщо не доведете, що повідомляли ТЦК про наявність підстав для відстрочки саме тією відміткою на заяві, про яку говорив, то шансів виграти справу не буде".

Аналогічна ситуація, додає адвокат, з проходженням ВЛК. Наприклад, за виписками з історії хвороби ви точно обмежено придатні або ж непридатні, а комісія визнала вас придатним.

«Ви подали скаргу до центральної ВЛК, пославшись на виписки з історії хвороби, а у відповідь: нічого не знаємо, нічого не бачимо, у справі виписки відсутні. Тепер ви зрозуміли, чому так важлива заява з відміткою. Це ваш єдиний та найголовніший доказ. Фінальна порада: ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК — будуть шантажувати, скажуть, що повернуть після проходження ВЛК».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, якщо під час мобілізації вручили повістку людині, яку знято або виключено з військового обліку.

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