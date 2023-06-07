Виганяють власників двоповерхових будинків і облаштовують на дахах вогневі позиції: окупанти перешкоджають евакувації мешканців затоплених сіл

Після підступного підриву греблі Каховської ГЕС окупанти не припинили обстріли мирних міст і сіл півдня України. Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів півдня Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та власне Херсонської області.

За даними розвідки, не переймається ворог і проблемами місцевого населення. Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, і не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади, марно намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту — російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста і прямо заборонили евакуацію.

Тим часом у сусідньому місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Проте зосередження ворога стають мішенями для ЗСУ. Зокрема, Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію ворога.

На Бахмутському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, на Авдіївському — краху зазнала спроба наступу в районі Авдіївки, а на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак противника в районі міста Мар’їнка. У якості помсти ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України повідомили, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ, і за минулу добу (6 червня) є просування до 1100 метрів на різних ділянках.

Фото Генштабу ЗСУ

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