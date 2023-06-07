До 1100 метрів за добу: ЗСУ перейшли в наступ під Бахмутом

Українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. За минулу добу є просування до 1100 метрів на різних ділянках.

Про це повідомила заступницю міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, українські захисники за минулу добу на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися від 200 до 1100 метрів.

Маляр зазначила, що окупанти перейшли до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Як зазначає заступниця міністра, росіяни стягують свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

«Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія рф, задіює десантно-штурмові загони», — йдеться у повідомленні.

Маляр пояснила, що ЗСУ вдається тримати оборону на Бахмутському напрямку завдяки підготовленим укріпленням.

«Вся місцевість довкола — це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», — додала вона.

Як відомо, останніми тижнями бої під Бахмутом посилилися. Окупанти змогли захопити більшу частину Бахмута, проте ЗСУ просунулися на флангах.

На думку британських військових експертів, причиною втрати гнучкості російських військ на зазначеному напрямку стало виведення найманців «Вагнера» з Бахмута.



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