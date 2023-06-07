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Україна

«Не рівень батальйону»: Данілов розповів, хто віддав наказ підірвати Каховську ГЕС

18:15 7 червня 2023
Зруйнована гребля ГЕС

Окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня за вказівкою російського диктатора володимира путіна.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілова в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Данілова, росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь — ще у вересні-жовтні 2022 року.

Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою Москви.

«Команда на цей терористичний акт видавалася з кремля, із кабінету путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із шойгу», — сказав він.

Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.

«Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень води. Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як до 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву», — додав він.

Як відомо, вночі проти 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона повністю зруйнована та не підлягає відновленню. В ГУР зазначили, що росія дуже довго готувалась до підриву дамби. До того ж, США мають розвіддані, що підтверджують провину росії в підриві ГЕС.

Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів. Українська влада вже евакуювала понад 1,5 тисяч людей. Даних про жертв серед населення внаслідок катастрофи немає. Проте поліція отримала три заяви щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області.

Також через підрив греблі ГЕС сталася масштабна екологічна катастрофа на Дніпропетровщині — там на берег викинуло тони прісноводної риби. Мова про село Мар'янське, розташоване на правому березі Каховського водосховища.

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