Гол на 90-й хвилині приніс «Вест Хему» перший єврокубок за 58 років: відеоогляд фіналу Ліги конференцій

У середу, 7 червня, на стадіоні «Еден Парк» у столиці Чехії Празі пройшов фінальний матч розіграшу Ліги конференцій між італійською «Фіорентиною» та англійським «Вест Хемом». Нагадаємо, раніше у протистоянні іспанської «Севільї» та італійської «Роми» було визначено тріумфатора іншого єврокубку — Ліги Європи.

Ліга конференцій. Фінал

«Фіорентина» (Італія) — «Вест Хем» (Англія) — 1:2 (Бонавентура, 67 — Бенрахма, 62, з пенальті, Боуен, 90).

Обидва фіналісти невдало виступили в національних чемпіонатах за підсумками сезону, що завершився, і звітний поєдинок розглядали як шанс реабілітуватися перед своїми вболівальниками та гарантувати собі участь у груповому турнірі наступного розіграшу єврокубку рангом вище Ліги конференцій — Ліги Європи.

До речі, вболівальники суперників у фіналі перед самим матчем не нудьгували. Як повідомляє видання The Sun, кілька десятків ультрас «Фіорентини» увірвалися до пабу, де відпочивали фанати «Вест Хема», почали жбурляти фаєри, стільці, пляшки, завдавали ударів ланцюгами та металевими прутами. За підсумками інциденту кільком фанатам «молотобійців» довелося звернутися за допомогою до медиків через пошкодження, заподіяні фаєрами, а також з порізами та гематомами.

«Фіорентина» є найрезультативнішою командою нинішньої Ліги конференцій (на шляху до фіналу «фіалки» забили 36 м'ячів), але влаштувати гольову феєрію у фіналі флорентійцям не вдалося. Більше того, після «сухого» першого тайму саме «Вест Хему» вдалося відкрити рахунок після того, як арбітр призначив пенальті за гру рукою захисника у своєму штрафному майданчику, і Бенрахма чітко пробив під поперечину з 11-метрової позначки.

Довго вести в рахунку у «молотобійців» не вийшло, і вже за кілька хвилин рахунок знову був рівним після точного удару Бонавентури з меж штрафного майданчика. Але долю трофея все ж таки вдалося вирішити в основний час — на 90-й хвилині Боуен ледь не з центру поля втік до воріт та реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, тим самим зробивши «молотобійців» тріумфатором єврокубкового турніру вперше з 1965 року.

Зазначимо, що «Вест Хем» по праву став володарем трофею, адже протягом турніру не програв жодного матчу, здобувши 14 (!) перемог та лише одного разу зігравши внічию. А бразильський легіонер «молотобійців» Емерсон став першим футболістом, який за свою кар'єру став тріумфатором Ліги чемпіонів, Ліги Європи (обидва єврокубки — з лондонським «Челсі») та Ліги конференцій.

Нагадаємо, що ще один єврокубковий фінал відбудеться 10 червня. У ще одній англо-італійській дуелі у Стамбулі, між «Манчестер Сіті» та «Інтером», визначиться тріумфатор Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україну в наступній Лізі конференцій представлять «Динамо» та «Ворскла».

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