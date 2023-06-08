Мессі відмовився від 1,5 мільярда євро і став одноклубником футболіста збірної України (відео)

Чемпіон світу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі, який пішов із «ПСЖ» на правах вільного агента, залишив Європу і став одноклубником футболіста збірної України Сергія Кривцова в американському «Інтер Майамі», яким володіє Девід Бекхем. Цю інформацію підтвердили сам 35-річний футболіст, який ще в 2020 році купив у Майамі шикарні апартаменти за 10 млн доларів, і офіційний Twitter американської ліги MLS. Офіційне підписання контракту Мессі з «Інтер Майамі» на три роки має відбутися 1 липня.

При цьому семиразовий володар «Золотого м'яча» відмовив «Барселоні», де він провів більшу частину своєї зіркової кар'єри, та клубу з Саудівської Аравії «Аль-Хіляль», який, за останніми даними, пропонував аргентинцю трирічний контракт із фантастичною зарплатою — 500 млн євро на рік.

«Я дуже хотів повернутися до «Барси», у мене була така мрія, — зізнався Ліонель Мессі у спільному інтерв'ю Mundo Deportivo та sport.es. — Але після того, що сталося два роки тому (скандальний відхід з «Барселони». — Авт.), я не хотів знову опинитися в такій ситуації, залишивши своє майбутнє в чиїхось руках. Тому я вирішив прийняти власне рішення, думаючи про себе та свою сім'ю.

Я чув повідомлення про те, що Ла Ліга дала зелене світло, але правда в тому, що дуже багато ще не вистачало, щоб моє повернення до «Барси» відбулося. Я не хотів відповідати за те, щоб вони продавали гравців або зменшували зарплату. Я втомився від цього.

Я вболівав за «Барсу» протягом року, я їхній фанат. Я багато розмовляв з Хаві, ми багато обговорювали і завжди мали часті обміни думками.

Якби справа була в грошах, я вирушив би до Саудівської Аравії чи кудись ще. Мені здавалося, що це величезні гроші. Щоправда, моє остаточне рішення залежить від чогось іншого, а не через гроші. Я перейду до «Інтера Майамі». Рішення підтверджено на 100%".

За інформацією ЗМІ, Мессі, який забив у провідних європейських чемпіонатах 704 (!) м'ячі (у Кріштіану Роналду – 701 точний удар), крім зарплати (60 млн євро на рік), користуватиметься на новому місці роботи й іншими благами. Зокрема, Ліонель отримуватиме відсоток від прибутку від нових підписників Apple +, які почнуть дивитися матчі та контент американської ліги MLS, йому «капатимуть» гроші від продажу деяких продуктів adidas. А ще легендарний футболіст зможе купити будь-яку команду MLS після завершення кар'єри та навіть обрати до клубу свого тренера.

Нагадаємо, що аутсайдер Східної конференції «Інтер Майамі» погано проводить сезон, посідаючи 27-е місце з 29 команд. Зовсім недавно клуб відправив у відставку головного тренера - ексгравця збірної Англії Філа Невілла, місце якого з великою ймовірністю посяде аргентинець Херардо Мартіно, який працював з Мессі в "Барселоні" та збірній Аргентини.

До речі, у Майамі вже з'явилися перші вболівальники, які носять футболки «Інтер Майамі» з 10-м номером та написом Messi. Один із них засвітився на матчі фінальної серії НБА між «Майямі» та «Денвером».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду став футболістом «Аль-Насра» із Саудівської Аравії.

Фото ФК «Інтер Майамі»

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