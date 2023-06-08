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«Розучилися рятувати життя»: Зеленський розкритикував Червоний Хрест через ситуацію на територіях, затоплених після підриву Каховської ГЕС

8:46 8 червня 2023
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що після російського теракту на Каховській ГЕС на підконтрольних уряду територіях були затоплені десятки населених пунктів, на території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад 2 тисячі людей.

«Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї», — сказав президент та наголосив на необхідності чіткої та швидкої реакції світової спільноти на ці поді.

«Потрібні масштабніші зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там — це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є. Ми закликали й до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити. Зараз маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що населення міст, які залежали від Каховського водосховища, забезпечать питною водою та необхідною допомогою.

«Світ буде з нами. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що після підриву дамби Каховської ГЕС президент України заявив, що росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.

Фото ОП

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