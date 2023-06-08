Світлана Лобода передала кватиру у Києві та спрямувала 100 тисяч гривень на підтримку херсонців

Співачка Світлана Лобода надала квартиру у Києві та переказала 100 тисяч гривень благодійному фонду для допомоги мешканцям Херсонщини, які постраждали від підриву Новокаховської ГЕС. Про це співачка повідомила в Instagram.

«Я знаю, що в цій біді Україна має сама зробити все, щоб допомогти нашим громадянам і зберегти те, що ще можна зберегти. Я і моя команда вже передали 100 000 гривень фонду „Клуб Добродіїв“, який зараз акумулює всі свої сили для допомоги діткам і сім’ям, що постраждали від цієї жахливої трагедії», — розповіла Лобода.

Вона додала, що надасть квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, яка втратила рідний дім через скоєний росією підрив ГЕС. Співачка також закликала українців не втрачати впевненість в тому, що справедливості — бути.

«російський режим обов"язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ», — заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світлана Лобода надала близько 3 млн грн на відновлення Ірпеня. Зокрема 1 млн грн було спрямовано на відбудову трьох багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram