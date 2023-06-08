Плюнули в обличчя за те, що українка: дипломати розбираються з фактом буллінгу в чеській школі (відео)

На жаль, наші співгромадяни, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, зазнають нападів. Як майнових, як це, наприклад, сталося у Польщі, так і через своє громадянство.

Кричущий випадок днями стався у Чехії, де однолітки вдарили та плюнули в обличчя школярці за те, що вона українка. Про це повідомила мати дівчинки у соцмережах.

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«Ситуація. На шкільній екскурсії чеські діти вдарили доньку та плюнули в обличчя за те, що вона українка. Як покарати за таке відношення по закону? Люті маю стільки всередині, що депортують якщо себе не втримаю», — написала Марія Бутковська.

Діти спитали у дівчинки, чи росіянка вона. Почувши, що школярка приїхала з України, її почали ображати та казати, що росія — краща та сильніша за Україну. У відповідь дівчинка сказала, что росія — лайно, після чого її штовхнули.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, наразі цією ситуацією зайнялися українські дипломати.

Раніше повідомлялося, що у Франції на Лазурному березі невідомий чоловік побив двох біжонок з Ізюму, які йшли вулицею та слухали по телефону пісню українською мовою.

Фото Pixabay

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