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Зеленський у затопленому Херсоні ознайомився з перебігом евакуації місцевого населення (відео)

12:01 8 червня 2023
Зеленський в Херсоні

Президент України Володимир Зеленський, який назвав знищення рашистами греблі Каховської ГЕС підривом бомби масового екологічного ураження, відвідав з робочим візитом Херсонщину, де провів координаційну нараду з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«Обговорювалося багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи», — зазначив він.

За словами президента, надані доручення щодо підрахунків збитків та виділення коштів для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, та розробки програми для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Володимир Зеленський у Херсоні відвідав переправу, де здійснюється евакуація мешканців підтопленних населенних пунктів.

Раніше Зеленський заявив, що міжнародні організації, які займаються рятуванням людей, наразі не відреагували належним чином на заклики України допомогти громадянам на тимчасово окупованих територіях.

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