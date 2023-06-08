Українці, які виїхали за кордон, можуть подавати заяви на призначення пенсії поштою, — Мінреінтеграції

Після початку повномасштабної війни росії проти України багато українців стали біженцями за кордоном. Відтепер громадяни України, які вимушені тимчасово проживати за кордоном у зв’язку з військовою агресією рф, отримали можливість надсилати заяву про призначення (поновлення) пенсії за допомогою поштового зв’язку. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Направляється заява до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації особи. Зазначені зміни були внесені до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ постановою правління Пенсійного фонду України від 20.04.2023 № 21−1, яка набрала чинності 31 травня 2023 року. Норма діятиме на період воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано. Ознайомитись із переліком документів, які необхідні для призначення або поновлення пенсії віддалено, можна у наведеній інфографіці. Інфографіку підготовлено за результатами наради щодо проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією рф», — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», українські біженці у Німеччині зможуть оформити українські паспорти, не виїжджаючи до України.

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