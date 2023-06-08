Українці, які виїхали за кордон, можуть подавати заяви на призначення пенсії поштою, — Мінреінтеграції
Після початку повномасштабної війни росії проти України багато українців стали біженцями за кордоном. Відтепер громадяни України, які вимушені тимчасово проживати за кордоном у зв’язку з військовою агресією рф, отримали можливість надсилати заяву про призначення (поновлення) пенсії за допомогою поштового зв’язку. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Направляється заява до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації особи. Зазначені зміни були внесені до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ постановою правління Пенсійного фонду України від
Як писали «ФАКТИ», українські біженці у Німеччині зможуть оформити українські паспорти, не виїжджаючи до України.37
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