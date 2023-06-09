Ракетна атака на Україну: ППО збила 4 ракети та 10 ударних дронів, але є «прильоти» (фото, відео)

Напередодні увечорі та у ніч проти п`ятниці, 9 червня, рашисти знов завдали удару по Україні з повітря — баражуючими боєприпасами та ракетами.

Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, з 22:00 до 04:00 ворог випустив до 16 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» та шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Пуски ударних БПЛА здійснювалися з південного напрямку, крилатих ракет — з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь» у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam», — йдеться у повідомленні.

Близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

У МВС зазначили, що «прильоти» були в Умані — пошкоджені промисловий об'єкт та автомийка, на якій виникла пожежа.

Повідомлялося про вісьмох постраждалих, двоє з яких отримали важкі поранення.

А на Житомирщині є загиблі. За даними обласної ОВА, силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету. Внаслідок падіння уламків у Звягелі зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків. Загинула одна людина, ще троє травмовані.

Раніше експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков зазначав, що ніхто не знає реальної кількості ракет в росії, оскільки їх значна частина, близько 70% - це розконсервовані, модернізовані ракети. Разом з тим рф щомісяця виробляє близько 50−70 достатньо сучасних ракет, таких як Х-101, Х-555.

Фото ДСНС

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