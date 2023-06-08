Російська федерація продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень», — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області.

«У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням. За наявною інформацією, російське військове керівництво має значні проблеми з речовим забезпеченням своїх військ. Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями. До того ж, контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні.

Як писали «ФАКТИ», 8 червня після візиту президента України Володимира Зеленського на Херсонщину росіяни обстріляли область. В цей час там проводилася евакуація населення з підтоплених районів.

Фото: Генштаб ЗСУ

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