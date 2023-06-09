Вода впала на 20 см, але людей з човнами просять не їхати: в Херсонській ОВА звернулись до волонтерів

У Херсонській області зафіксували зменшення рівня «великої води». За останню ніч вода спала на 20 см.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.



Він зазначив, що на правому березі Херсонської області вода тримається на рівні 5,38 метра, у Херсоні — 5,35 метра. Проте рівень води поступово починає зменшуватися.

«Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини, рятуємо і друзів менших — евакуйовано близько 550 тварин», — заявив Прокудін.

Також очільник області закликав жителів з підтоплених районів евакуюватися, оскільки залишатися там небезпечно.

Водночас Херсонська ОВА закликала волонтерів з човнами, які планували допомогти з рятувальною операцією, не їхати до Херсона через безпекову ситуацію.

«За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через підрив окупантами Каховської ГЕС населені пункти Херсонської області опинилися під загрозою затоплення. Найбільше постраждав від води окупований лівий берег Херсонщини, куди не можуть дістатись українські рятувальники, бо російські нелюди не дозволяють.

При цьому російські окупанти цинічно обстрілюють жителів Херсона та області, які намагаються евакуюватися. Вчора внаслідок обстрілів, за попередніми даними, поранення отримали 18 осіб, ще одна людина загинула.

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